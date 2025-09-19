Super League II: LIVE την Κυριακή σε ACTION24 και BEST το ντέρμπι Πανιωνίου – Athens Kallithea

Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνα από την 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 μετά τη συμφωνία της διοργανώτριας αρχής με το κανάλι Action 24. Οι μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων μια εκ των οποίων θέλει αντιμέτωπους δυο εκ των ισχυρών του β΄ ομίλου της κατηγορίας, όπου συμμετέχει και η Καλαμάτα.

Ο λόγος για το ντέρμπι Πανιωνίου – Athens Kallithea, το οποίο θα μεταδοθεί την Κυριακή (21/9) LIVE το Action 24, και το τηλεοπτικό κανάλι του BEST.

Επειδή το ματς έχει τηλεοπτική κάλυψη η ώρα έναρξης ορίστηκε για τις 2 μεσημέρι και όχι στις 5 μ.μ. όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.