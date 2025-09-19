Super League: Ο Αστέρας Τρίπολης ψάχνει ακόμη την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα

Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε στο κύπελλο, παρότι προηγήθηκε με γκολ του Εμμανουηλίδη, ισοφαρίστηκε με πέναλτι του Τετέι στο 70ο λεπτό.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θα ψάξει την παρθενική της νίκη για φέτος κόντρα στον φορμαρισμένο Βόλο το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό.

Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ξανά θετικό, τότε ίσως υπάρξουν αλλαγές στο προπονητικό team των Αρκάδων!

Η αποστολή

Στην αποστολή της Αρκαδικής ομάδας για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ έχει ενταχθεί ο Alagbe που επέστρεψε, και, στον αντίποδα ο Gioacchini τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού.

Ο Chicco επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος που τον κρατά μακριά από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.