Σύγχρονη πρόσβαση με το νέο οδικό δίκτυο Φενεός – Λίμνη Δόξα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κορινθία, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, πραγματοποίησε, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, αυτοψία στον πρόσφατα παραδοθέντα οδικό άξονα Φενεού – Λίμνη Δόξα, μήκους 5 χιλιομέτρων. Το έργο, που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των κατοίκων και των επισκεπτών, δίνει πλέον ασφαλή και σύγχρονη πρόσβαση σε έναν από τους πιο δημοφιλείς φυσικούς προορισμούς της Κορινθίας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις υποδομές της ορεινής περιοχής.

Η υλοποίηση του δρόμου ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον Δήμο Σικυωνίων, συνδυάζοντας τεχνική υποστήριξη και αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μέσα από τη συνεργασία αυτή αντιμετωπίστηκαν χρόνιες δυσκολίες προσβασιμότητας, δίνοντας στους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής ένα έργο που ενισχύει την τοπική οικονομία, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την εμπειρία των επισκεπτών και τονώνει τον τουρισμό.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός σημείωσε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνδυάζει έργα υποδομής με αναπτυξιακή προοπτική, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στη βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Τον Περιφερειάρχη στο σημείο συνόδευσαν, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί σύμβουλοι, ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Σικυωνίων Δημήτρης Πιστεύος, πρόεδροι κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.