Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου το Σάββατο από το νοσηλευτικό προσωπικό

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολαόυ με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία του και η ασφαλής εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Σάββατο το νοσηλευτικό προσωπικό προχωρά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλώντας τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαιτούμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να στελεχώσει το ΚΥ, εναντιωνόμαστε στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας, δηλαδή δυο νοσηλευτές τουλάχιστον ακόμα, δυο επισκέπτες υγείας και μια μαία. Δεδομένου ότι έχουμε ένα απαρχαιωμένο οργανισμό λειτουργίας του ΚΥ, ο οποίος δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας και θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί.

Αυτή τη στιγμή τα κενά στις βάρδιες είναι πολλά, η πρωινή βάρδια δεν έχει νοσηλευτή, υπάρχουν βάρδιες χωρίς ασθενοφόρο και πολλές εφημερίες ιατρών καλύπτονται από όμορα κέντρα υγείας.

Απαιτούμε την ανάπτυξη δημόσιων ΚΥ και περιφερειακών ιατρείων, με σύγχρονο εξοπλισμό και στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι λαϊκές ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες ΠΦΥ, όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.