Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου το Σάββατο από το νοσηλευτικό προσωπικό

Share

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολαόυ με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία του και η ασφαλής εξυπηρέτηση των πολιτών. Το Σάββατο το νοσηλευτικό προσωπικό προχωρά σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλώντας τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαιτούμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για να στελεχώσει το ΚΥ, εναντιωνόμαστε στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας, δηλαδή δυο νοσηλευτές τουλάχιστον ακόμα, δυο επισκέπτες υγείας και μια μαία. Δεδομένου ότι έχουμε ένα απαρχαιωμένο οργανισμό λειτουργίας του ΚΥ, ο οποίος δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες υγείας και θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί.
Αυτή τη στιγμή τα κενά στις βάρδιες είναι πολλά, η πρωινή βάρδια δεν έχει νοσηλευτή, υπάρχουν βάρδιες χωρίς ασθενοφόρο και πολλές εφημερίες ιατρών καλύπτονται από όμορα κέντρα υγείας.
Απαιτούμε την ανάπτυξη δημόσιων ΚΥ και περιφερειακών ιατρείων, με σύγχρονο εξοπλισμό και στελέχωση σε αριθμό όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι λαϊκές ανάγκες για όλες τις υπηρεσίες ΠΦΥ, όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode