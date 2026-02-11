Τραγωδία στην Κυπαρισσία! Νεκρό παιδί 3 ετών

Μια νέα τραγωδία έρχεται να συγκλονίσει τη Μεσσηνία και ειδικά την περιοχή της Κυπαρισσίας.

Ένα 3 ετών αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, σκορπώντας αδιανόητη οδύνη και θλίψη στην οικογένειά του. Οι αλλοδαποί γονείς του που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή το διεκόμισαν τη Δευτέρα στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εμφάνιζε αναπvευστικά προβλήματα, συμπτώματα δύσπνοιας. Οι γιατροί παρακολουθούσαν την εξέλιξη της υγείας του κάνοντας τις απαραίτητες εξετάσεις όπως προβλέπεται, ωστόσο η εξέλιξη ήταν τραγική χθες το πρωί όταν και υπέστη ανακοπή. Ακολούθησαν πολύωρες προσπάθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να το κρατήσουν στη ζωή, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή. Για το θέμα διενεργείται προανάκριση από το Α.Τ. Κυπαρισσίας.