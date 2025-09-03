Σύλληψη 32χρονου στην Καλαμάτα για κλοπή κοσμημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνελήφθη, χθες (2.9.2025) το μεσημέρι, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, 32χρονος ημεδαπός, γιατί σε έρευνα σε όχημα βρέθηκαν βαλίτσες με είδη ένδυσης και τσάντα με κοσμήματα και χρυσαφικά τα οποία όπως προέκυψε λίγες ώρες νωρίτερα είχε αφαιρέσει από οικία. Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης και τα αφαιρεθέντα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.