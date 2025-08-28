Καλαμάτα: Τον έβρισαν, του έσπασαν το παρμπρίζ και συνελήφθησαν

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Καλαμάτα όταν ομάδα δέκα ατόμων, αποτελούμενη από μία 41χρονη, έναν 18χρονο και έξι ανήλικα αγόρια ηλικίας 15 έως 17 ετών, μετέβη έξω από την οικία ημεδαπού. Οι δράστες τον εξύβρισαν και προκάλεσαν φθορές σπάζοντας το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του.

Ο παθών κατήγγειλε το συμβάν στις αρχές. Οι εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν από άνδρες της ΟΠΚΕ να κινούνται με Ι.Χ. όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας από τους 15χρονους. Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο μεταλλικό ρόπαλο και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Όλοι συνελήφθησαν, ενώ μαζί τους οδηγήθηκαν και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, μεταξύ των οποίων και μία 51χρονη αλλοδαπή αλβανικής υπηκοότητας. Τα αδικήματα που τους βαρύνουν αφορούν εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Συνελήφθησαν δέκα (10) άτομα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν, χθες (27.8.2025), στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Καλαμάτας, 41χρονη ημεδαπή, 18χρονος ημεδαπός, καθώς και -4- ανήλικοι ημεδαποί, γιατί όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα από κοινού, είχαν μεταβεί έξω από οικία 41χρονου ημεδαπού, όπου τον εξύβρισαν, ενώ προκάλεσαν και φθορές σε όχημα του. Οι ανωτέρω, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ σε έρευνα που έγινε σε όχημα στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -1- ρόπαλο και -1- αναδιπλούμενος σουγιάς, με μήκος λάμας -7- εκατοστών. Επιπλέον, όπως προέκυψε, -1- εκ των ανήλικών, οδηγός του ανωτέρω οχήματος, στερείτο άδειας ικανότητας οδηγήσεως, καθώς επίσης και -1- έτερος εκ των ανηλίκων στερείτο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν, -2- ημεδαποί, ηλικίας 46 και 51 ετών, αντίστοιχα, 43χρονη ημεδαπή και 51χρονη αλλοδαπή, γονείς των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας τους. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.