Σύλληψη 32χρονου στην Τρίπολη για βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Σύλληψη ατόμου, το μεσημέρι του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου 2025, στην Τρίπολη, ατόμου για παράβαση του νόμου για τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα.

Πρόκειται για σύλληψη 32χρονου ημεδαπού. Η σύλληψη αφορά και το νόμο περί βίας σε αθλητικές δράσεις. Τη σύλληψη έκαναν μέλη της ΟΠΚΕ Αρκαδίας. Στην κατοχή του 32χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 26 βεγγαλικά και 5 καπνογόνα. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρίπολης.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Τρίπολη, υπήρχε η διεξαγωγή του αγώνα γυναικών στο ποδόσφαιρο, μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Παναθηναϊκού.

