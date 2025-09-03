Σύλληψη 46χρονου στην Καλαμάτα για παραβίαση των κανόνων ευζωίας σκύλων – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και από την δημοτική αστυνομία

Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διευθύνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας γίνεται γνωστό ότι την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, διενεργήθηκε έλεγχος μετά από σχετική καταγγελία για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου 4830/21, Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ», από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε σε στάνη σε αγροτική περιοχή εντός του Δήμου Καλαμάτας, παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων (σκύλων). Πραγματοποιήθηκε προσωρινή απομάκρυνση των ζώων βάση του άρθρου 33, παρ.1, έγινε σύλληψη ενός υπόπτου και επιβλήθηκε πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία ύψους 9.100 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το αρ.2 του Νόμου 4830/21 πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας των ζώων από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι οι εξής:

Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

Επίσης ακολουθούν επιγραμματικά οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων ζώων καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους:

Σήμανση με microchip, καταγραφή ζώου συντροφιάς (πρόστιμο παράλειψης 300€) Καταχώρηση ζώου και ιδιοκτήτη στο ΕΜΖΣ (Πρόστιμο παράλειψης 300€) Εμβολιασμός ( Πρόστιμο 1000€) Αντιλυσσικός εμβολιασμός ( Πρόστιμο 1000€) Ηλεκτρονικό βιβλιάριο ή διαβατήριο (Πρόστιμο 300 €) Επαναληπτικός Εμβολιασμός ( Πρόστιμο 1000€) Αλλαγή περιβάλλοντος, μεταβίβαση, υιοθεσία άνω των 3 μηνών

Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι και στοχευμένοι έλεγχοι, με στόχο την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων σε ολόκληρη την Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές.

Σκοπός του ελέγχου είναι η μείωση των εγκαταλείψεων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που δυστυχώς είναι πολλές και καθημερινές και εντείνουν το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.