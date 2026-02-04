Συμμετοχή Μαντά στη Διακομματική για πρωτογενή τομέα – Ατζέντα για ουσιαστικές λύσεις για τους αγρότες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιείται αύριο, Πέμπτη, στις 13:00, η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων.

Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχει και ο Μεσσήνιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Περικλής Μαντάς, ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη για μια συνολική, θεσμικά οργανωμένη και διακομματική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν σήμερα τον αγροτικό κόσμο. Το διακύβευμα μάλιστα κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό, καθώς αφορά άμεσα το εισόδημα, τη βιωσιμότητα και το μέλλον χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύσταση της Διακομματικής καθιστά αναγκαία την υπέρβαση των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και την καλλιέργεια ουσιαστικών συναινέσεων, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικών λύσεων. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν ανάγκη από συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το πολιτικό σύστημα οφείλει να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων της εποχής, προδιαγράφοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών που θα δίνει λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία προσεγγίζει τη λειτουργία της Διακομματικής Επιτροπής με θεσμική σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στον αγροτικό κόσμο, επιδιώκοντας αποτελέσματα με ουσία και πρακτικό αντίκρισμα, ενώ με τη συμμετοχή του ο κ. Μαντάς θα επικεντρωθεί στην επεξεργασία προτάσεων που θα μπορούν να εφαρμοστούν και να συμβάλουν ουσιαστικά στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι στο πλαίσιο της συμμετοχής του είναι:

η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στον αγροτικό κόσμο, με έμφαση στην πρόληψη, στη διαρκή προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους,

η εκπόνηση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, προσαρμοσμένων στα νέα παραγωγικά και αγοραστικά δεδομένα,

η ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στον πρωτογενή τομέα,

η διαμόρφωση πλαισίου παρεμβάσεων για τη συνολική μείωση του κόστους παραγωγής σε βασικά αγροτικά προϊόντα,

ο στρατηγικός σχεδιασμός για την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων σε νέες διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιότητα, την πιστοποίηση και την προστιθέμενη αξία,

η αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων, που πλήττει αθέμιτα την ελληνική γεωργία,

η λήψη μέτρων για τη μείωση της απόκλισης των τιμών από το χωράφι στο ράφι, προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών,

η αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις ελλείψεις σε εργάτες γης,

, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ , ώστε να ανταποκρίνεται με ουσιαστικό, δίκαιο και σύγχρονο τρόπο στις ανάγκες του αγροτικού κόσμου.

Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή καλείται να καταλήξει σε ολοκληρωμένες, τεκμηριωμένες, εφαρμόσιμες και ευρύτερα αποδεκτές προτάσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για την εφαρμογή ουσιαστικών πολιτικών παρεμβάσεων υπέρ του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, κεντρικό στόχο των εργασιών της Επιτροπής αποτελεί η διακομματική στήριξη των συμπερασμάτων και των πολιτικών που θα αναδειχθούν, οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν υπερκομματική στήριξη, διασφαλίζοντας έτσι τη διαχρονική εφαρμογή ενός εθνικού σχεδιασμού, προς όφελος των αγροτών και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.