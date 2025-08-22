Συμμορία διαρρηκτών και ληστών εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Άργους – Μυκηνών – Συνολικά 11 υποθέσεις, λεία άνω των 13.500 ευρώ

Με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών κατάφερε να βάλει τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας είχαν επιδοθεί σε ληστείες και διαρρήξεις – κλοπές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, καταστήματα, οχήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας. Ύστερα από μεθοδική έρευνα, εξιχνιάστηκαν συνολικά 11 περιπτώσεις, ενώ η παράνομη λεία της ομάδας ξεπερνά τις 13.500 ευρώ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστείες, διαρρήξεις – κλοπές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, καταστήματα, οχήματα και οικίες, σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας.

Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται -3- αλλοδαποί, ηλικίας από 28 έως 36 ετών, καθώς και άγνωστος συνεργός τους, μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, ενώ συνελήφθη την (20.8.2025), 36χρονη αλλοδαπή, μέλος της εγκληματικής ομάδας, για το αδίκημα της πλαστογραφίας.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, ύστερα από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι, οι ανωτέρω κατά το χρονικό διάστημα από την 27.5.2025 έως και την 5.7.2025, συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με σκοπό την διάπραξη ληστειών και κλοπών, σε περιοχές της Αττικής και της Αργολίδας.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την μεθοδολογία τους και τον τρόπο δράσης τους, η 36χρονη, προέβαινε σε ενοικίαση οχημάτων από εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, επιδεικνύοντας πλαστή άδεια ικανότητας οδηγού και εν συνεχεία ενεργώντας από κοινού με τους ομοεθνείς της, μετέβαιναν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Αργολίδας, όπου δραστηριοποιούνταν σε αξιόποινες πράξεις ληστειών και κλοπών, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα, προκαλώντας ταυτόχρονα και φθορές και ακολούθως τρέπονταν σε φυγή.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, προέβησαν συνολικά σε -11- αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα: -2- ληστείες και -1- απόπειρα ληστείας σε πρατήρια υγρών καυσίμων, -1- ληστεία σε οικία, -1- ληστεία σε κατάστημα, -2- διαρρήξεις σε οχήματα, -3- διαρρήξεις καταστημάτων και -1- διάρρηξη οικίας, από όπου αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -13.500- ευρώ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άργους – Μυκηνών, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους.