Συναγερμός στη Μεσσηνία για το ενδεχόμενο κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ

Με έντονη ανησυχία η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας πληροφορήθηκε τη φημολογία περί κατάργησης των υποκαταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. σε Θουρία, Μελιγαλά, Κορώνη και Πεταλίδι. Μια τέτοια εξέλιξη θα πλήξει σοβαρά την εξυπηρέτηση των πολιτών και θα εντείνει την ερημοποίηση και αποδυνάμωση της υπαίθρου. Η Ένωση εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση, ζητά άμεση συνάντηση με τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και καλεί όλους τους θεσμικούς φορείς και πολίτες σε κοινό αγώνα

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση προέδρων κοινοτήτων νομού Μεσσηνίας αναφέρει:

Με έντονο προβληματισμό και αγωνία υποδεχθηκαμε την φημολογία περι κατάργησης τεσσάρων υποκαταστημάτων των ελτα στην Μεσσηνία ,συγκεκριμένα Θουρίας στο Δημο Καλαματας,Μελιγαλά στο δημο Οιχαλίας,Κορώνης στο Δήμο Πύλου Νέστορος και Πεταλιδίου στο Δημο Μεσσήνης .Ως ενωση προεδρων κοινοτητων νομου Μεσσηνιας αλλα και ως δημότες είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτο το ενδεχόμενο που θα αποτελέσει ενα ακομα πλήγμα στην καθημερινότητα χιλιάδων δημοτών που εξυπηρετούνται απο αυτα τα καταστήματά.

Ζητάμε ως ενωση άμεσα συνάντηση με την διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για το πολυ σοβαρό αυτο θεμα και καλούμε σε συστράτευση τους δημάρχους μας, ολους τους θεσμικούς παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης καθως και τους συνδημότες μας για κοινό μέτωπο !!!!Καλούμε επίσης τους βουλευτές Μεσσηνιας να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το θέμα και με τις ενέργειες τους να συμβάλλουν στην οριστική επίλυση του.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΙΣΗ ….

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ….

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.