Συναγερμός στη θάλασσα ανοιχτά της Πύλου: Διακομιδή 59χρονης από κρουαζιερόπλοιο

Σε επιχείρηση άμεσης διακομιδής προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης, όταν 59χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σημαίας Βερμούδων παρουσίασε πρόβλημα υγείας, ενώ το πλοίο έπλεε 66 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.

Μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Πύλου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το κρουαζιερόπλοιο κατευθύνθηκε στον όρμο Ναυαρίνου.

Η ασθενής παρελήφθη στον όρμο από το επιβατηγό-τουριστικό «ΣΑΝΤΙΝΟ» Ν.Π. 34 και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου. Από εκεί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Πύλου στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για ιατρική περίθαλψη. Το κρουαζιερόπλοιο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό του.

