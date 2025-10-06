Συνάντηση Αυγερινοπούλου – Τσιάρα για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, μετέφερε των αγωνία και τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού στην Ηλεία και κυρίως στην περιοχή της Πηνείας, η Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Μετά την κατάθεση σχετικής αναφοράς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνάντηση που είχε σήμερα, Δευτέρα, με τον Υπουργό, συζήτησαν εκτενέστερα το ζήτημα που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και πλήττει σοβαρά την τοπική κτηνοτροφία. Ευχαρίστησε, δε, τον Υπουργό για την άμεση κινητοποίηση του Υπουργείου και τον συντονισμό των απαιτούμενων δράσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων. Η κ. Αυγερινοπούλου είχε επικοινωνία και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, κ. Ανδρέα Φίλια, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή και τις ενέργειες των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Η Βουλευτής Ηλείας βρίσκεται, εξάλλου, σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμαρχο Ήλιδας, κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, και τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πηνείας και Πρωτογενούς Τομέα, κ. Κώστα Αναγνωστόπουλο, για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων για την στήριξη των πληγέντων.

Παράλληλα, προς επιτάχυνση της διαδικασίας εξασφάλισης των απαιτούμενων σκευασμάτων εμβολιασμού των ζώων, επικοινώνησε και την με εταιρεία παραγωγής των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με έδρα την Κύπρο, που έχει αναλάβει την σχετική προμήθεια για την χώρα μας, ζητώντας την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση