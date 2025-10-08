Συνάντηση Διονυσίας Αυγερινοπούλου με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τις ανάγκες στήριξης του πρωτογενούς τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, είχε η Βουλευτής Ηλείας Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με στόχο την στήριξη των παραγωγών της Ηλείας, που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αποζημιώσεις των παραγωγών της Ηλείας για ζημιές σε βασικά προϊόντα όπως καλαμπόκι, πιπεριές, καρπούζια και σταφίδα. Η κ. Αυγερινοπούλου μετέφερε τα αιτήματα των παραγωγών για δίκαιη αποτίμηση των ζημιών βάσει της πραγματικής απώλειας παραγωγής, αλλά και για επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων.

Ανάγκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης λόγω της κλιματικής κρίσης

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε και η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η χώρα μας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τη δημιουργία Ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Κλιματική Ανθεκτικότητα του Πρωτογενούς Τομέα, καθώς και την δικαιότερη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων προς τις χώρες του Νότου, που πλήττονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενεργοποίησης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που να μπορεί να αντιμετωπίζει ευρύτερο κύκλο ζημιογόνων συνθηκών, όπως η ακαρπία, η λειψυδρία, η ξηρασία, οι αυξημένες θερμοκρασίες και τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν καίρια τον πρωτογενή τομέα.

Όπως ανέφερε η κα. Αυγερινοπούλου, «οφείλουμε να σχεδιάσουμε ένα ευρωπαϊκό δίχτυ προστασίας για τους παραγωγούς του Νότου, που βιώνουν πρώτοι και εντονότερα τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική αποστολή και ευθύνη απέναντι στον τόπο και στους ανθρώπους της γης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη θωράκιση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.»