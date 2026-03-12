Συνάντηση εργασίας για την ωρίμανση και εκτέλεση νέων έργων στο δήμο Καλαμάτας (video)

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση έργων, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 υπό τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και με τη συμμετοχή στελεχών του Δήμου και των Αναπτυξιακών Οργανισμών «Αειφόρος Πόλη Α.Ε.» και «Πάρνωνας Α.Ε.».

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει σε εξέλιξη την υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου καθώς και πλειάδα έργων μέσα από τη ΒΑΑ, την ΟΧΕ Ταϋγέτου, και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι η ωρίμανση και εκτέλεση νέων έργων όσο και η διαχείριση υφιστάμενων ή προγραμματισμένων δράσεων.