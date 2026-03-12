Εκπαιδευτικές δράσεις από τα ΚΔΑΠ Δήμου Καλαμάτας και Κ.Ε Φαρις

Με στόχο την καλλιέργεια των αξιών του εθελοντισμού και της προσφοράς υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική δράση «Ημερολόγιο 2026». Τα παιδιά, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, δημιούργησαν με φαντασία και δημιουργικότητα ημερολόγια για το νέο έτος. Μέσα από τη διαδικασία αυτή έμαθαν τη σημασία της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα ημερολόγια προσφέρθηκαν σε δομές της τοπικής κοινότητας, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτή τη δράση, τα παιδιά βίωσαν στην πράξη πόσο σημαντικό είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπο και να συμβάλλεις θετικά στην κοινωνία

Καλλιεργούμε από μικρή ηλικία την ενσυναίσθηση, την προσφορά και το πνεύμα του εθελοντισμού!

https://youtu.be/v8XfOmuNuVo

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την ενημέρωση και την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις :

Το παζλ των σωμάτων»

Μέσα από μια δημιουργική και κατάλληλα προσαρμοσμένη δραστηριότητα, τα παιδιά γνώρισαν τα μέλη του σώματός τους με την ορθή ονομασία τους και κατανόησαν βασικές διαφορές μεταξύ των φύλων, σε κλίμα ασφάλειας και σεβασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σωστή φροντίδα και προστασία του σώματος, καθώς και στην κατανόηση των ιδιωτικών μερών, τα οποία προστατεύουμε γιατί είναι σημαντικά και πολύτιμα – όχι γιατί αποτελούν κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε.

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα των παιδιών να θέτουν όρια, καλλιεργώντας στάσεις πρόληψης απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης. Μαθαίνουμε να γνωρίζουμε, να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το σώμα μας.

https://youtu.be/wrJ9vTgghGw

«Το Θυμόμετρο»

Ο θυμός αποτελεί ένα έντονο συναίσθημα που επηρεάζει την καθημερινότητα του παιδιού, κυρίως όταν αυτό καλύπτεται από άλλες συμπεριφορές όπως κλάμα ή επιθετικότητα. Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να αναγνωρίσει το συναίσθημα του θυμού, να το κατανοήσει και να το ελέγξει ενισχύοντας έτσι την αυτογνωσία και την αυτορρύθμιση.

https://www.youtube.com/watch?v=x1EtJwVWOPM

Τα Εργαστήρια Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού για την ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις.

«Τρώω υγιεινά – Μεγαλώνω σωστά».

Μέσα από γρίφους, σταυρόλεξα και διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν τους βασικούς κανόνες μιας ισορροπημένης διατροφής και έμαθαν τη σημασία των σωστών επιλογών στην καθημερινότητά τους.

Συζητήσαμε για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και για το πώς η υγιεινή διατροφή συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη και την καλή υγεία .

Μαθαίνουμε από μικροί να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να επιλέγουμε το

σωστό!

https://www.youtube.com/watch?v=e0ffgYFrn58

«Ημέρα Υγιεινού απογευματινού!»

Στόχος: Η καλλιέργεια υγιεινών διατροφικών συνηθειών και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Δραστηριότητες της ημέρας:

1) Σύντομη εισαγωγή για τη σημασία του υγιεινού απογευματινού (ενέργεια, συγκέντρωση, ευεξία).

2) Εργαστήρια δημιουργίας: οι μαθητές, σε ομάδες, ετοίμασαν απλά και υγιεινά σνακ (π.χ. φρουτοσαλάτα, γιαούρτι με μέλι και ξηρούς καρπούς, τοστ ολικής άλεσης, smoothies).

3) Μάθηση μέσω παιχνιδιού: αναγνώριση τροφίμων, «διάβασε την ετικέτα», σωστοί συνδυασμοί τροφών.

4) Συζήτηση & αναστοχασμός: τι μάθαμε, τι μας άρεσε, τι μπορούμε να εφαρμόσουμε στο σπίτι.

Οφέλη: Ενίσχυση της συνεργασίας, ανάπτυξη αυτονομίας, σύνδεση γνώσης και καθημερινής.

https://www.youtube.com/watch?v=COUn8DKs50U