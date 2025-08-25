Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Σπάρτης με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, είχε την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρη Καφαντάρη, ο οποίος τον επισκέφτηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Σπάρτης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία επιβεβαίωσε το άριστο και αγαστό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και της ΚΕΔΕ, αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των κ.κ. Βακαλόπουλου και Καφαντάρη, υπήρξε ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης για τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Σπάρτης, καθώς και για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως αυτές διατυπώνονται στους άξονες στρατηγικής της ΚΕΔΕ.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης ευχαρίστησε προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, τονίζοντας ιδιαίτερα το διαρκές ενδιαφέρον του για τα θέματα του Δήμου Σπάρτης.