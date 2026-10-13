Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας: Σύσκεψη εν όψει κινητοποιήσεων

Η ακρίβεια που καλπάζει και η συνεχής επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών οικογενειών, σε συνδυασμό με τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων και την εμπλοκή της Ελλάδας, καθιστούν σύμφωνα με το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας, επιτακτική την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να οργανωθούν εν όψει κινητοποιήσεων, τα μέλη του Συνδικάτου καλούν σε σύσκεψη την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: H ζοφερή κατάσταση που επικρατεί με την έκρηξη της ακρίβειας ειδικότερα στα καύσιμα, την ενέργεια, τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τα ενοίκια κ.α., έχει σαν αποτέλεσμα να διογκώνονται καθημερινά τα προβλήματα κάθε λαϊκής οικογένειας. Τόσο οι μισθωτοί εργαζόμενοι όσο και οι επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, κάθε λαϊκό νοικοκυριό, αδυνατούμε να βγάλουμε πέρα.

Η πραγματικότητα αυτή που όλοι ζούμε και τροφοδοτείται ακόμα περισσότερο από την εξάπλωση των πολεμικών συγκρούσεων και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές, εκτιμούμε ότι θα ενταθεί τους αμέσως επόμενους μήνες, με το χειμώνα να βρίσκεται μπροστά μας.

Η κυνική ομολογία που προβάλλουν υπουργοί από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι εργαζόμενοι φέτος τον χειμώνα πρέπει να διαλέξουν αν θα βάλουν καύσιμα στο αυτοκίνητο ή αν θα ζεστάνουν το σπίτι τους είναι απαράδεκτη. Ωστόσο επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη και ο χειμώνας θα είναι ένας από τους χειρότερους που έχει ζήσει ο ελληνικός λαός.

Η μεγάλη ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιδόματα ψίχουλα, αντίθετα θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες περικοπές ακόμα και στις βασικές ανάγκες μας.

Η κοινή δράση αποδεδειγμένα έχει τη δυναμική να πιέσει την κυβέρνηση, να την υποχρεώσει να πάρει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης.

Για αυτούς τους λόγους το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα Ν. Μεσσηνίας παίρνει την πρωτοβουλία να απευθύνει κάλεσμα στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, σε όλα τα εργατικά σωματεία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και τους συλλόγους των επαγγελματιών και των βιοπαλαιστών αγροτών, σε σύσκεψη την Κυριακή 25 Οκτώβρη, 6μμ στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, για να οργανώσουμε τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για τα σοβαρά ζητήματα της ακρίβειας.

ΤΟ Δ.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ