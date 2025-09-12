Συνεχίζονται οι εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης έως και τις 19 Σεπτεμβρίου

Η Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ανακοινώνει:

1.Την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στις ειδικότητες «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» και « ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»:

Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο για την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»:

Τι προσφέρει η ΣΑΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης:

Είναι Δωρεάν.

Υποτροφία 2000 €.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus +.

Δίπλωμα Επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης.

Κατατακτήριες εξετάσεις σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ.

Επιστημονικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές.

Εκπαιδευτικές δράσεις και επιμορφώσεις.

Εξοπλισμένα Εργαστήρια.

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει και δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφή αντικείμενο παρέχεται μοριοδότηση επιπλέον 150 μόρια.

Μειωμένο Εισιτήριο(πάσο).

Αναβολή στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Βοηθός Ιατρικών Εργαστηριών έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε υγειονομικές δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:

Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία.

Κλινικές και κέντρα Αποκατάστασης.

Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.

Κέντρα υγείας.

Μονάδες Α΄ Βοηθειών.

Αθλητικά κέντρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, ΚΑΠΗ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ιδρύματα κ.α.

Ελεύθεροι επαγγελματίες για αποκλειστική φροντίδα ασθενών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025.

01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025. ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ : 01 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου 2025.

: 01 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου 2025. ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στo Α΄ Eξάμηνo στη Σ.Α.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΚ)

2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών. ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).

Απολυτήριο Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου και ισότιμων τίτλων.

3) Φωτοαντίγραφο Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

4) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ.

5) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

Επιπλέον δικαιολογητικά για αλλοδαπούς υπηκόους.

Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας

Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1.

Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

Τρόπος επικοινωνίας με τη ΣΑΕΚ Γ.Π.Ν. Τρίπολης Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

Tηλέφωνο: 2713601971 / 2713601728/ 6947078332

email: [email protected]