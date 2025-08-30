Τελευταία Νέα
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης για το έτος 2025-26

Η Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης  ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στις  ειδικότητες  «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» και « ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» καθώς και την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο για την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».

Τι προσφέρει η ΣΑΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης:

  • Είναι Δωρεάν.
  • Υποτροφία.
  • Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus +.
  • Δίπλωμα Επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα.
  • Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης.
  • Κατατακτήριες εξετάσεις σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ.
  • Επιστημονικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές.
  • Εκπαιδευτικές δράσεις και επιμορφώσεις.
  • Εξοπλισμένα Εργαστήρια.
  • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
  • Σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει και δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφή  αντικείμενο παρέχεται μοριοδότηση επιπλέον 150 μόρια. 
  • Μειωμένο Εισιτήριο(πάσο).
  • Αναβολή στράτευσης.

 Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων  Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Βοηθός Ιατρικών Εργαστηριών έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε υγειονομικές δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία.
  • Κλινικές και κέντρα Αποκατάστασης.
  • Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.
  • Κέντρα υγείας.
  • Μονάδες Α΄ Βοηθειών.
  • Αθλητικά κέντρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, ΚΑΠΗ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ιδρύματα κ.α.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες για αποκλειστική φροντίδα ασθενών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  • Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025.
  • ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ : 01 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου 2025.
  • ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στo Α΄ Eξάμηνo στη Σ.Α.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΚ)

2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών. ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).

Απολυτήριο Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου και ισότιμων τίτλων.

3) Φωτοαντίγραφο Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.

4) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ.

5) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

Επιπλέον δικαιολογητικά για αλλοδαπούς υπηκόους.

  • Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
  • Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας
  • Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1.
  • Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

Τρόπος επικοινωνίας με τη ΣΑΕΚ Γ.Π.Ν. Τρίπολης Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

Tηλέφωνο: 2713601971 / 2713601728/ 6947078332

email: [email protected]

