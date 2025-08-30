Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης για το έτος 2025-26

Η Σ.Α.Ε.Κ του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στις ειδικότητες «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» και « ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» καθώς και την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο για την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».
Τι προσφέρει η ΣΑΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης:
- Είναι Δωρεάν.
- Υποτροφία.
- Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus +.
- Δίπλωμα Επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
- Επαγγελματικά Δικαιώματα.
- Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης.
- Κατατακτήριες εξετάσεις σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ.
- Επιστημονικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές.
- Εκπαιδευτικές δράσεις και επιμορφώσεις.
- Εξοπλισμένα Εργαστήρια.
- Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
- Σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει και δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφή αντικείμενο παρέχεται μοριοδότηση επιπλέον 150 μόρια.
- Μειωμένο Εισιτήριο(πάσο).
- Αναβολή στράτευσης.
Οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και Βοηθός Ιατρικών Εργαστηριών έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε υγειονομικές δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:
- Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία.
- Κλινικές και κέντρα Αποκατάστασης.
- Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.
- Κέντρα υγείας.
- Μονάδες Α΄ Βοηθειών.
- Αθλητικά κέντρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, ΚΑΠΗ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ιδρύματα κ.α.
- Ελεύθεροι επαγγελματίες για αποκλειστική φροντίδα ασθενών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
- Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025.
- ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ : 01 Σεπτεμβρίου – 10 Σεπτεμβρίου 2025.
- ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: 01 Σεπτεμβρίου – 19 Σεπτεμβρίου 2025.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στo Α΄ Eξάμηνo στη Σ.Α.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΚ)
2) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών. ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).
Απολυτήριο Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου και ισότιμων τίτλων.
3) Φωτοαντίγραφο Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
4) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ.
5) Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.
Επιπλέον δικαιολογητικά για αλλοδαπούς υπηκόους.
- Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
- Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας
- Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1.
- Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».
Τρόπος επικοινωνίας με τη ΣΑΕΚ Γ.Π.Ν. Τρίπολης Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».
Tηλέφωνο: 2713601971 / 2713601728/ 6947078332
email: [email protected]