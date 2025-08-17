Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500

Ο ΕΦΚΑ έχει θέσει σε εφαρμογή μια ειδική ομάδα κρούσης για την αναθεώρηση περίπου 45.000 συντάξεων, μετά από καταγγελίες για καθυστερήσεις και ανακρίβειες στους αρχικούς υπολογισμούς. Το θέμα του επανυπολογισμού προέκυψε από τις αμφισβητήσεις που εξέφρασαν πολλοί συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν εντοπίσει λάθη ή αποκλίσεις στο ποσό των συντάξεών τους. Οι επανυπολογισμοί αφορούν σε περιπτώσεις για τις οποίες οι συνταξιούχοι ζήτησαν διορθώσεις, και το βάρος πέφτει στον ΕΦΚΑ να εξασφαλίσει τη σωστή αποτίμηση των δικαιωμάτων τους.

Η διαδικασία αυτή αφορά περίπου 43.000 εκκρεμή αιτήματα, με μέσο ποσό επιστροφής για κάθε συνταξιούχο περίπου 8.500 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται ατομικές αναγνώρισης λαθών που σχετίζονται με την αρχική υπολογιστική μέθοδο του ΕΦΚΑ. Η εκτέλεση αυτής της διαδικασίας αποτελεί ένα πολύπλοκο έργο, το οποίο απαιτεί συνεχιζόμενη παρακολούθηση και προσαρμογή, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των συνταξιούχων που έχουν προσφύγει για επανεκτίμηση.

Η ομάδα κρούσης του ΕΦΚΑ έχει ήδη αναλάβει τη διόρθωση και τον επανυπολογισμό των συντάξεων, με στόχο την εξόφληση των οφειλών και τη διασφάλιση της αποδοτικότητας του φορέα. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί λάθη ή καθυστερήσεις, η διοίκηση του ΕΦΚΑ στοχεύει στην εξόφληση των ποσών στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν.

Πρόκειται για έναν συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του ΕΦΚΑ, καθώς κάθε νέο αίτημα για επανυπολογισμό μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά είδη λαθών και παραλείψεων, τα οποία απαιτούν ειδικές διαδικασίες διόρθωσης. Συνεπώς, οι αρμόδιοι αναλυτές και υπάλληλοι της υπηρεσίας καλούνται να ανταποκριθούν σε έναν αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων, ο οποίος φαίνεται να αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Ο επανυπολογισμός, όπως τονίζει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, είναι μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί συνεχείς επικαιροποιήσεις των στοιχείων και διόρθωση των αδικιών.

Η μεγαλύτερη πίεση φαίνεται να ασκείται από τις εκκρεμότητες που αφορούν τις συντάξεις του πρώην ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και του Δημόσιου Τομέα. Στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου Τομέα καταγράφονται περίπου 9.000 εκκρεμείς υποθέσεις, ενώ από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ καταγράφηκαν περίπου 13.000 περιπτώσεις που χρήζουν διόρθωσης. Παράλληλα, το σημαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας αυτής είναι ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες στο κομμάτι της επικουρικής ασφάλισης, το οποίο φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί με ταχύτερο ρυθμό.

