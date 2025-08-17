Στη τελική ευθεία για την ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα που είναι στο τραπέζι

Βαδίζοντας στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, η κυβέρνηση μπαίνει στο τελευταίο στάδιο πριν από τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με «κουμπαρά» περί τα 1,5 δισ. ευρώ για μόνιμα μέτρα που θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2026.

Ο στόχος της φετινής ΔΕΘ είναι ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς, παρεμβάσεις στη στέγαση, στοχευμένα μέτρα στήριξης ευάλωτων και λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το εύρος και ο ρυθμός εφαρμογής θα κριθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται στις 6 Οκτωβρίου.

Όπως έχει γίνει σαφές από το οικονομικό επιτελείο, η κατεύθυνση των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός είναι ξεκάθαρη με μειώσεις σε άμεσους φόρους που θα ενισχύσουν το καθαρό εισόδημα των πολιτών.

Στα σενάρια που εξετάζονται συμπεριλαμβάνεται η χαμηλότερη παρακράτηση για εισοδήματα έως 20 – 25.000 ευρώ, αυξημένη έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά και πιθανή επίσπευση της προγραμματισμένης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

