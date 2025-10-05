Συνταξιοδότηση: Περιορισμένο ενδιαφέρον από μη μισθωτούς με οφειλές έως 30.000 ευρώ

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η ανταπόκριση των ασφαλισμένων στη ρύθμιση για συνταξιοδότηση με οφειλές, παρά το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα όσων έχουν μικρά χρέη έως 30.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περί τις 7.100 αιτήσεις για σύνταξη με βάση τα νέα όρια οφειλών τα οποία αυξήθηκαν σε 30.000 (από 20.000) ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες και σε 10.000 (από 6.000) ευρώ για του αγρότες.

Πόσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί

Από τις αιτήσεις αυτές, έχουν ήδη εκδοθεί 3.720 αποφάσεις συνταξιοδότησης, ενώ έχουν απορριφθεί 1.025, και παραμένουν υπό επεξεργασία 2.025 αιτήσεις.

Αν και πρόκειται για έναν διευρυμένο αριθμό δικαιούχων σε σύγκριση με την προ της ρύθμισης περίοδο, το ποσοστό συμμετοχής παραμένει χαμηλό, δεδομένου ότι το 87,78% των οφειλετών (1.864.531 οφειλέτες) στον ΚΕΑΟ έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ.

Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης εκτιμούν πως η διαδικασία δεν προχωρά κυρίως εξαιτίας της προϋπόθεσης που ορίζει ο νόμος, για διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τις τράπεζες, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι καταθέσεις δεν ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

