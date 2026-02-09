Τελευταία Νέα
Συντονισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για έργα ακτοπροστασίας σε Κορδία και Άγιο Ανδρέα Μεσσηνίας

Την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., σχετικά με τις μελέτες:

  1. «Μελέτη για την ακτομηχανική προστασία βόρεια του υφιστάμενου προσαμμωτικού μόλου, Δ.Ε. Αίπειας, Ν. Μεσσηνίας» (Άγιος Ανδρέας)
  2. «Μελέτη για την ακτομηχανική προστασία του οικισμού Κορδία, Ν. Μεσσηνίας»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. και ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές του Κορδία και του Αγίου Ανδρέα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν:

  • ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας, κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος,
  • ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, κ. Ανδρέας Τσουκαλάς,
  • ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., κ. Αναστάσιος Σαρδέλης,
  • ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Θεόδωρος Γιαννόπουλος, και
  • ο μελετητής των έργων, κ. Νικόλαος Παναγόπουλος.
