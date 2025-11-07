Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για τις αγροτικές οδούς του Δήμου Μεσσήνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 30 Οκτωβρίου 2025 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη των αγροτικών οδών Ανδρούσα – Πολύλοφος, Κακόρεμα – Επισκοπή και 8η Επ.Ο. – Μυρτοποταμιά, μεταξύ του Δημάρχου Μεσσήνης, κ. Γ. Αθανασόπουλου, και του Προέδρου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., κ. Α. Σαρδέλη.

Η μελέτη έχει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης κυκλοφορίας των οδών, προσαρμόζοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τις επιφάνειες κυκλοφορίας, ώστε να διευκολύνει όλους τους χρήστες του δικτύου, όπως αγρότες, κτηνοτρόφους και επισκέπτες.

Το έργο εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Μεσσήνης, με σκοπό την ωρίμανση και υλοποίηση υποδομών, τόσο μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή ίδιους πόρους.