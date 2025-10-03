Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα 6 έως 12 Οκτωβρίου

Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 6 Οκτωβρίου 2025 έως 12 Οκτωβρίου 2025) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου θα είναι, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Αστυνομίας ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

Α΄ Κινητή Αστυνομική Μονάδα

Δευτέρα (6.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τρίπολη – Λεωνίδιο – Παλαιοχώρι – Άγιος Βασίλειος – Πλατανάκι – Κοσμάς

Τετάρτη (8.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τρίπολη – Παναγίτσα – Κώμη – Δάρα – Πράσινο – Δρακοβούνι – Θεόκτιστο – Κερπινή – Αμυγδαλιά – Βαλτεσινίκο – Λάστα – Ράδου – Μαγούλιανα – Νυμφασία – Καμενίτσα

Κυριακή (12.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τρίπολη – Καστρί – Ωριά – Καράτουλα – Περδικόβρυση – Άγιος Πέτρος – Άγιος Ιωάννης – Πλατάνα – Στόλος – Φούντωμα

Β΄ Κινητή Αστυνομική Μονάδα

Δευτέρα (6.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τρίπολη – Λεωνίδιο – Πούληθρα – Τσιτάλια – Πηγάδι – Αμυγδαλιά – Πελετά – Βλησιδιά – Κουνουπιά – Μαρί

Τετάρτη (8.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τρίπολη – Δόριζα – Αραχαμίτες – Κουβέλια – Καλτεζιές – Πάπαρης – Αγριακώνα – Σκορτσινός – Πετρίνα – Λεοντάρι – Ποταμιά – Καμάρα – Άκοβος – Γούπατα – Δυράχι – Τουρκολέκα

Κυριακή (12.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Τρίπολη – Καρύταινα – Ατσίχολος – Βλαχόραυτης – Κρυονέρι – Ριζοσπηλιά – Κοκοράς – Ράπτης – Αράχοβα – Μελισσόπετρα – Ζάτουνα – Δημητσάνα

Διεύθυνση Αστυνομίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δευτέρα (6.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Κόρινθος – Λουτρά – Αλμυρή – Κατακάλι – Κόρφος – Σοφικό – Αγγελόκαστρο – Ρητό – Ντράσσα – Γαλάτακι – Ξυλοκέριζα

Τρίτη (7.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Κόρινθος – Άγιος Βασίλειος – Στεφάνι – Αγιονόρι – Κλένια – Χιλιομόδι – Κουταλάς – Μαψός – Σολωμός – Αθίκια – Αλαμάνο – Άγιος Ιωάννης

Τετάρτη (8.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ξυλόκαστρο – Πεταλού – Ροζενά – Άνω Αιγιαλός – Ζάχολη – Δερβένι – Λυγιά – Στόμι – Σαρανταπυχιώτικα – Λυκοποριά

Πέμπτη (9.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Ξυλόκαστρο – Ελληνικό – Άνω Πιτσά – Κάτω Λουτρό – Άνω Λουτρό – Κορφιώτισσα – Νέες Βρουσούλες – Βρυσούλες – Αμφιθέα – Πελλήνη – Ρίζα

Παρασκευή (10.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Κιάτο – Μικρός Βάλτος – Θροφαρί – Ζεμενό – Στύλια – Παναρίτι – Μάννα – Βελίνα – Κλημέντι – Καίσαρι – Κεφαλάρι – Καλλιάνοι – Στυμφαλία – Καρτέρι – Λαύκα

Σάββατο (11.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Κιάτο – Σούλι – Κρυονέρι – Γονούσα – Τιτάνι – Δάφνη – Καστράκι – Ασπρόκαμπος – Ψάρι – Γαλατάς – Αηδώνια – Λεόντιο – Πλατάνι – Κούτσι – Στιμάγκα – Ταρσινά

Διεύθυνση Αστυνομίας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δευτέρα (6.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμάτα – Φλεσσιάδα – Ποταμιά – Παλαιό Λουτρό – Κάτω Βούταινα – Βούταινα – Μάκραινα – Παλαιά Βρύση – Κουλκάδα – Κεφαλόβρυσο – Τριπύλα – Ραπτόπουλο

Τρίτη (7.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμάτα – Αχλαδοχώρι – Μαθία – Λύκισσα – Γαμβριά – Κόκκινο – Άνω Αμπελόκηποι – Κάτω Αμπελόκηποι – Εξοχικό – Ζιζάνι – Καπλάνι – Υάμεια

Τετάρτη (8.10.2025) απογευματινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμάτα – Νέδουσα – Αλαγονία – Πηγές – Αρτεμισία – Λαδάς – Άνω Καρβέλι – Κάτω Καρβέλι – Περιβολάκια – Ελαιοχώριο

Πέμπτη (9.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμάτα – Εξωχώρι – Σαϊδόνα – Καστάνια – Καρυοβούνι – Μηλέα – Πλάτσα – Νομιτσί – Θαλάμες – Λαγκάδα – Αγ. Νίκωνας

Παρασκευή (10.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμάτα – Πρόδρομος – Αγαλιανή – Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Χριστιανούπολη – Πλάτη – Περδικονέρι – Στασιό – Ξηρόκαμπος – Αρμενιοί – Βρύσες – Μουριατάδα – Σελλά και Αετός

Σάββατο (11.10.2025) πρωινές ώρες

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: Καλαμάτα – Εύα – Αγριλιά – Αμφιθέα – Ανδρούσα – Καλογερόραχη – Ελληνοεκκλησιά – Τρίκορφο – Κλήμα