Τα μυστικά του Μεσσηνιακού κόλπου -Πώς διαμορφώθηκε ο υποθαλάσσιος χώρος μετά τον σεισμό του 1986

Την ανάγκη για συνεχή και περαιτέρω μελέτη του Μεσσηνιακού Κόλπου έρχεται να αναδείξει η μεταπτυχιακή διατριβή της Έφης Βαρώτσου, κόρης του καθηγητή φυσικής Κώστα Βαρώτσου και ανιψιά του σεισμολόγου Παναγιώτη Βαρώτσου.

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάλυση βαθυμετρικών δεδομένων, δημιουργώντας έναν λεπτομερή μορφοτεκτονικό χάρτη του θαλάσσιου πυθμένα του Μεσσηνιακού Κόλπου και της σχέσης με τον σεισμό του 1986.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όπως εξήγησε στο iefimerida η καθηγήτρια Γεωλογικής Ωκεανογραφίας Εύη Νομικού είναι «η χαρτογράφηση ενός μεγάλου υποθαλάσσιου ρήγματος μήκους 13 χιλιομέτρων. Η διαπίστωση πολλών κατολισθήσεων, κάποιες από τις οποίες συνέβησαν μετά τον μεγάλο σεισμό του 1986 με μέγεθος 5,7 βαθμών, μπροστά από την πόλη της Καλαμάτας και κατά μήκος της ρηξιγενούς ζώνης της Δυτικής Μάνης. Η χαρτογράφηση πολλών φαραγγιών στην ανατολική πλευρά του κόλπου, ενώ η ανάλυση ανέδειξε επίσης την επίδραση των υποθαλάσσιων διεργασιών και τις μεταβολές της υφαλοκριπίδας. Μάλιστα, η ανάλυση των ρυθμών ανύψωσης της υφαλοκρηπίδας δείχνει ότι το βορειοανατολικό τμήμα του κόλπου έχει ανυψωθεί κατά 4 έως 31 μέτρα από το τέλος της τελευταίας παγετώδους περιόδου, με μέσους ρυθμούς 0,22–1,72 mm/έτος. Τα αποτελέσματα αυτά τεκμηριώνουν τη στενή σχέση μεταξύ ενεργής τεκτονικής και θαλάσσιων γεωκινδύνων στη Μεσσηνία και αναδεικνύουν τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης του θαλάσσιου πυθμένα για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ