Τα νέα της Αρκαδίας | Η κόντρα για το κολυμβητήριο και την πλατεία αγίου Βασιλείου, οι ανακοινώσεις για περιφερειακή οδό και μονάδα καύσης απορριμμάτων (video)

Η κόντρα για το κολυμβητήριο και την πλατεία αγίου Βασιλείου βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίαση λογοδοσίας του ΔΣ Τρίπολης. Τα κυριότερα σημεία αυτής σχολίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST ο Μηνάς Αρτόπουλος, δημοσιογράφος της Δημόσιας Ραδιοφωνίας Τρίπολης.

Στην ατζέντα επίσης οι σημαντικές ανακοινώσεις του Κώστα Τζιούμη για την περιφερειακή οδό και μονάδα καύσης απορριμμάτων, η επιτυχία της φετινής «Λευκής Νύχτας» και το ποδηλατοδρόμιο στην Αρκαδία, για το οποίο υπήρξε αναφορά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

