Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών κυρίως των μικρών παιδιών εγκυμονεί η νέα περίπτωση βανδαλισμών που σημειώθηκε στην παιδική χαρά της Μεταμόρφωσης, δίπλα από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, το βράδυ του Σαββάτου. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, κ. Βασίλης Κοττής, άγνωστοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον ηλεκτρονικό πίνακα του χώρου, φτάνοντας στο σημείο να κόψουν καλώδια. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί η περιοχή στο σκοτάδι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα παιδιά και τους επισκέπτες της παιδικής χαράς. Παράλληλα στο φάσμα της λειψυδρίας βρίσκεται η Γορτυνία με την ξηρασία στην περιοχή να αγγίζει ακραία επίπεδα. Το έργο ανάπλασης και προστασίας του λιμανιού Πλάκας στο Λεωνίδιο έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση τις τελευταίες μέρες, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο με την ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να ανεβαίνει. Στο δημοτικό συμβούλιο Γορτυνίας βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο η παράκαμψη Λαγκαδίων.