Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
19
Αύγουστος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Share

Αλλάζει εικόνα η περιφερειακή οδός Τρίπολης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προχωρά σε ένα έργο 16.000.000 ευρώ. Στη Γορτυνία πολίτες πραγματοποιήσαν κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για την “παράκαμψη Λαγκαδίων” ένα έργο που απαιτεί πολλά εκατομμύρια. για την υλοποίηση του.  Από την πλευρά της η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφάλισε 1.000.000 ευρώ για έργα σε άλλα σημαντικά σημεία του οδικού δικτύου. Παράλληλα εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν στην παλαιά χωματερή Τρίπολης ενώ στα Τρόπαια εγκαινιάστηκε το Ανοιχτό Θέατρο.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ