Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Αλλάζει εικόνα η περιφερειακή οδός Τρίπολης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προχωρά σε ένα έργο 16.000.000 ευρώ. Στη Γορτυνία πολίτες πραγματοποιήσαν κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για την “παράκαμψη Λαγκαδίων” ένα έργο που απαιτεί πολλά εκατομμύρια. για την υλοποίηση του. Από την πλευρά της η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξασφάλισε 1.000.000 ευρώ για έργα σε άλλα σημαντικά σημεία του οδικού δικτύου. Παράλληλα εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν στην παλαιά χωματερή Τρίπολης ενώ στα Τρόπαια εγκαινιάστηκε το Ανοιχτό Θέατρο.