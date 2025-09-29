Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας στην Αρκαδία με την επίσκεψη Δένδια στις επετειακές εκδηλώσεις για την Άλωση της Τριπολιτσάς να βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε τη δημιουργία σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο στρατόπεδο Νεοσυλλέκτων. Πάνω από ένα τόνο κάνναβης κατάσχεσε η αστυνομία στην νότια Κυνουρία. Παράλληλα ένα νέο πολιτιστικό τοπόσημο απέκτησε η Τρίπολη, πρόκειται για την Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία εγκαινιάστηκε. Σχέδιο για έργα 19 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει η στρατηγική ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στο δήμο Μεγαλόπολης.