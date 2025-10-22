Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έφτασε σήμερα το ζήτημα της ενίσχυσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας, ύστερα από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας και Αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη ανασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την επιχειρησιακή επάρκεια της τοπικής ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια στιγμή γιγαντώνεται η ανησυχία στην περιοχή της Αρκαδίας καθώς συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις ακραίας μείωσης πληθυσμού.