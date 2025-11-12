Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Η Τρίπολη αποχαιρέτησε τον Δημοσθένη Σωτηρόπουλο, τον πρώην Δήμαρχο της πόλης. Η κηδεία του τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, παρουσία πλήθους πολιτών. Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου, με τη νόμιμη αναθεώρηση, έως τις 21-02-2026, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ξύλινα παγκάκια τοποθετήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στην πλατεία Μαντινείας, με σκοπό να λειτουργήσουν ως φυσικό εμπόδιο μπροστά από την κερκίδα της πλατείας. Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό πολίτη στο συγκεκριμένο σημείο, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των δημοτών. Ολοκληρώθηκε το έργο «Βελτίωση Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Γορτυνίας», με παρεμβάσεις σε μεγάλο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου. Το έργο βελτίωσε σημαντικά την πρόσβαση σε περιοχές με έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, δίνοντας λύση σε χρόνια προβλήματα των κατοίκων και ενισχύοντας την τοπική παραγωγή.