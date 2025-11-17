Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
17
Νοέμβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Share

Τραγική είναι η κατάσταση με το δημογραφικό στη Γορτυνία με τον προβληματισμό να είναι έντονος και τις σκέψεις για λήψη μέτρων αν ενετείνεται. Εξιτήριο πήρε ο εργάτης, οποίος τραυματίστηκε εχθές κατά τη διάρκεια έργων στην πλατεία Πετρινού. Την ίδια στιγμή τις 900.000 αγγίζουν οι ανείσπρακτες οφειλές για νερό στον δήμο Γορτυνίας. Η ατμόσφαιρα στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη άλλαξε με την φωταγώγηση της κίτρινης καρδιάς. Επίσημη διαμαρτυρία στον Λανουά για το πέναλτι που κέρδισε ο Ηρακλής από τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

VIRAL