Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ο Υφυπουργός και Βουλευτής Αρκαδίας, Κώστας Βλάσης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργο Καμπύλη, πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις στην Αθήνα για την προώθηση έργων υποδομής στον Δήμο. Συναντήθηκαν με τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, όπου συζήτησαν τη χρηματοδότηση των έργων στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους και την εξασφάλιση πόρων για παρεμβάσεις στα λιμάνια Ξηροπήγαδου και Αγίου Ανδρέα, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών. Η αναβάθμιση των λιμανιών αποτελεί πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών, με τον κ. Βλάση να δηλώνει αποφασισμένος να στηρίξει την υλοποίηση των έργων.

Η ΕΦΕΕΠ Αρκαδίας ανακοίνωσε ότι στις εκλογές της 23ης Νοεμβρίου 2025 για την ανάδειξη προεδρείων των τοπικών και περιφερειακών οργανώσεων και Συνέδρων. Παράλληλα “πάγωσε” κάθε συζήτηση για την παράκαμψη Λαγκαδίων ενώ ο Νίκος Βούτσης, πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς, επισκέφθηκε την Τρίπολη ενόψει του προσυνεδριακού συνεδρίου του κόμματος .