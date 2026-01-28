Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε ο βουλευτής Αρκαδίας και Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, με θετικές εξελίξεις για την Τρίπολη. Όπως ανακοίνωσε, το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, ενώ στην 124 ΠΒΕ θα λειτουργήσει σχολή εκπαίδευσης drones. Παράλληλα, η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων εδράζεται πλέον στην Τρίπολη.
Στο δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης ανακοίνωσε ότι η συντήρηση του ανδριάντα του Κολοκοτρώνη θα γίνει σε χώρο της Μηχανουργίας Αγγελόπουλων στη ΒΙΠΕ, μετά από εισήγηση του καθηγητή Καλών Τεχνών κ. Γεωργιλάκη. Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζήτησαν να δοθούν στη δημοσιότητα οι εκθέσεις για τις φθορές του αγάλματος.
Με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου, η Παναρκαδική Ομοσπονδία Αυστραλίας δηλώνει «όχι» στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Κοσμά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στις Κολλίνες, με δωρεάν παραχώρηση χώρων του τοπικού σχολείου για 5 έτη, με δυνατότητα παράτασης.
