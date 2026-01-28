Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, είχε ο βουλευτής Αρκαδίας και Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, με θετικές εξελίξεις για την Τρίπολη. Όπως ανακοίνωσε, το 11ο Σύνταγμα Πεζικού παραμένει ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, ενώ στην 124 ΠΒΕ θα λειτουργήσει σχολή εκπαίδευσης drones. Παράλληλα, η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων εδράζεται πλέον στην Τρίπολη.