ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο αναβάθμισης της Λίμνης Κυπαρισσίων στη Μεγαλόπολη, με τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου 1.200 θέσεων, περιπατητικών μονοπατιών και ποδηλατοδρόμου που θα συνδέει τη λίμνη με την Καρύταινα. Στόχος είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού στην περιοχή. Παράλληλα η Δημοτική Επιτροπή Μεγαλόπολης ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026, με έργα για νέες υποδομές νεότητας, αναπλάσεις, ύδρευση και άρδευση, δράσεις “έξυπνης πόλης” και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής.

Ανακοινώθηκε η δράση «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης» από το ΕΣΠΑ 2021-2027, που επιδοτεί πολίτες σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με έως 850 ευρώ για σύνδεση των κτιρίων τους στο δίκτυο αποχέτευσης.

