Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με την ΠΟΕΕ με επίκεντρο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης

Ο σχεδιασμός ενός νέου, στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΠΟΕΕ) και εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Σωτήρης Μουρίκης, ενώ από πλευράς της ΠΟΕΕ παρέστησαν ο Πρόεδρος Βασίλης Παγώνης, ο Αντιπρόεδρος Κώστας Μαρκόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεωνιδίου Αντώνης Καττής και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης Παναγιώτης Πιτερός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες και κυρίως οι πολύ μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία που ήδη ενεργοποιήθηκαν από την Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή υπήρξε εξαιρετικά υψηλή, με τις αιτήσεις να υπερβαίνουν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Όπως ξεκαθάρισε, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την κυβέρνηση για την αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προχωρά η προετοιμασία νέου χρηματοδοτικού εργαλείου ειδικά για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλότερους προϋπολογισμούς και απλούστερες διαδικασίες.

Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι να μη μείνει καμία βιώσιμη επιχείρηση εκτός της αναπτυξιακής προσπάθειας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για στενή συνεργασία.