Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στο στάδιο της κύριας ανάκρισης περνά η σοβαρή υπόθεση της εγκληματικής ομάδας Ρομά στην Τρίπολη, που φέρεται να διέπραττε ληστείες και κλοπές σε οικίες. Οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και ανήλικος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Στο δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης ο Σωτήρης Παπαδημητρίου ζήτησε ειδική συνεδρίαση για την υποβάθμιση της πόλης, καταγγέλλοντας ότι προηγούμενη δεν πραγματοποιήθηκε. Ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης απάντησε ότι το 11ο Σύνταγμα θα λειτουργήσει τον Μάιο, τονίζοντας θετικά την αυτόνομη λειτουργία του και αρνητικά το κλείσιμο της Μεραρχίας. Παράλληλα στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης ανακοινώθηκε ότι ο προσεισμικός έλεγχος εντόπισε πρόβλημα σε ένα σχολείο, ενώ συνεχίζονται ανακαινίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Υποβλήθηκε επίσης πρόταση για ειδικό Νηπιαγωγείο–Δημοτικό στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».