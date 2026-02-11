Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Share

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στο 102ο χλμ. της Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πύργου, στη θέση «Καπελίτσα» στον Ερύμανθο. Η Αστυνομία ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, λόγω πτώσης όγκων χώματος και βράχων. Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τρίπολης, κα. Μαρία Φράγκου, παρουσίασε το τετραήμερο αποκριάτικο πρόγραμμα του δήμου, καλώντας τους δημότες να συμμετάσχουν ενεργά στις γιορτές. Παράλληλα ο έφιππος ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μεταφέρθηκε από την Πλατεία Άρεως στη ΒΙΠΕ Τρίπολης για συντήρηση και αποκατάσταση, 55 χρόνια μετά τα εγκαίνιά του.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την παραχώρηση και αξιοποίηση του Δασικού Χωριού Άνω Δολιανών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

https://youtu.be/ogzWYIJOYYA

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode