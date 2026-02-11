Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στο 102ο χλμ. της Εθνικής Οδού Τρίπολης–Πύργου, στη θέση «Καπελίτσα» στον Ερύμανθο. Η Αστυνομία ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, λόγω πτώσης όγκων χώματος και βράχων. Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τρίπολης, κα. Μαρία Φράγκου, παρουσίασε το τετραήμερο αποκριάτικο πρόγραμμα του δήμου, καλώντας τους δημότες να συμμετάσχουν ενεργά στις γιορτές. Παράλληλα ο έφιππος ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μεταφέρθηκε από την Πλατεία Άρεως στη ΒΙΠΕ Τρίπολης για συντήρηση και αποκατάσταση, 55 χρόνια μετά τα εγκαίνιά του.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την παραχώρηση και αξιοποίηση του Δασικού Χωριού Άνω Δολιανών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

