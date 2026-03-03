Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Τελευταία Νέα
Στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεγαλόπολη εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026, ύψους 27 εκατ. ευρώ, μαζί με το ΟΠΔ και το ΠΔΠ 2026-2029. Ο Δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Γιώτης χαρακτήρισαν το 2026 «έτος επιτάχυνσης» για τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή.

Παράλληλα ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει τις βελτιώσεις αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου με διανοίξεις και χαλικόστρωση. Ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης τόνισε ότι οι παρεμβάσεις στηρίζουν τους αγρότες και ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα.

Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμος Βόρειας Κυνουρίας για την κακή κατάσταση των δρόμων σε Άστρος, Παράλιο Άστρος και Μελιγού. Ο Δημήτρης Γκαύρος κατήγγειλε «τραγική εικόνα» και αδιάθετα κονδύλια, ενώ ο Δήμαρχος Γιώργος Καμπύλης υπογράμμισε ότι διεκδικείται νέα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας.

Στον αθλητικό τομέα ο Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει προπονητής της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR, με άμεσο συνεργάτη τον Βαγγέλης Ντίσιος. Την προηγούμενη σεζόν οδήγησε την ομάδα Β’ σε θέσεις Play Offs της Super League 2.\

