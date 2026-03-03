Κώστας Τζιούμης: “Η αγροτική οδοποιία και η διευκόλυνση των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας αποτελεί για εμάς προτεραιότητα”

Ο Δήμος Τρίπολης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις παρεμβάσεις όχι μόνο στην πόλη της Τρίπολης αλλά και στα χωριά. Συγκεκριμένα, ειδικά οχήματα τύπου γκρέιντερ προχώρησαν σε μια σειρά σημαντικών έργων στη Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διανοίξεις και χαλικόστρωση σε αγροτικούς δρόμους διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες, καθώς και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας με επισκευές σε σημεία που είχαν υποστεί φθορές διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης των αγροτικών οδών, με στόχο την ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση όλων των μηχανημάτων και οχημάτων.

Κατά την επίσκεψή του ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης μαζί με τον Αντιδήμαρχο Υποδομών κ. Αλέκο Κανελλόπουλο τόνισε: «Η αγροτική οδοποιία αποτελεί για εμάς προτεραιότητα, καθώς θέλουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα χωριά μας, οι οποίοι δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης. Με στοχευμένες αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις βελτιώνουμε τις υποδομές, εξασφαλίζουμε ασφαλείς και λειτουργικούς δρόμους και ενισχύουμε τον πρωτογενή τομέα του δήμου μας, ο οποίος αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα. Συνεχίζουμε με συνέπεια το έργο μας και στα υπόλοιπα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου, αλλά και σε κάθε γωνιά του δήμου μας».