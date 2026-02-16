Τελευταία Νέα
«Τα νέα της Αρκαδίας»: Σε «Red Code» η Γορτυνία | στα Best City Awards ο Δήμος Τρίπολης – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Η Γορτυνία τίθεται ξανά σε καθεστώς «Red Code», ενώ παραμένουν μεγάλα προβλήματα σε δρόμους της περιοχής. Ένα θέμα που βρέθηκε ψηλά στην σημερινή ενημερωτική ατζέντα της στήλης «Τα νέα της Αρκαδίας», σε σχολιασμό του μηνά Αρτόπουλου.

Παράλληλα εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο στη Βόρεια Κυνουρία ο προϋπολογισμός ενέκρινε, ενώ στην Αρκαδία υπάρχουν αντιδράσεις για εγκατάσταση μπαταριών λιθίου και αίτημα για αυτοψία και η συντονιστική επιτροπή.

Στις καλές ειδήσεις  της ημέρας τα πέντε βραβεία για τον Δήμο Τρίπολης στα Best City Awards.

