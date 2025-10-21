Τα «νέα της Αρκαδίας»: Κάμερες, security και μετρά ασφάλειας στο επίκεντρο του ΔΣ Γορτυνίας (video)

Άνοιξε πάλι η συζήτηση για κάμερες, security και μετρά ασφάλειας στην περιοχή της Γορτυνίας μετά την πρόσφατη ληστεία. Το θέμα τέθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο και απασχόληση την επικαιρότητα. Στη στήλη τα «Νέα της Αρκαδίας» και το θέμα της μαζικής πεζοπορίας διαμαρτυρίας κατά των ανεμογεννητριών στη Ζάβιτσα της Κυνουρίας, το οποίο σχολίασε ο Μηνάς Αρτόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST.

Στην ατζέντα και τα προβλήματα που ανέκυψαν στην περιοχή της Τρίπολης λόγω της διακοπής ρεύματος την Τέταρτη με αφορμή έργα από τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης ο εορτασμός των 35 χρόνων από την αδελφοποίηση Martano και Λεωνιδίου, με τελετή να πραγματοποιείται στην κάτω Ιταλία.