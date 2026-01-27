«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΟΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ RUN GREECE
ΓΑΜΗΛΙΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ. ΚΑΛΚΑΝΔΗ ΣΕ ΝΕΟΝΥΜΦΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ