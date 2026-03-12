Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΜΑΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Ν.ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ: OΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ”BYRON”

 

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΛΑΟΥΣ: «ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»

