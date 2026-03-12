Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2026 με τον Καλαματιανό ποιητή Γιάννη Τζανετάκη (video)

Η συγγραφέας και Πρόεδρος της Ένωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, κ. Νικολίνα Λέκκα, και η φιλόλογος-συγγραφέας κ. Αντωνία Παυλάκου βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, δίνοντας το στίγμα της επερχόμενης μεγάλης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 14 Μαρτίου στο ξενοδοχείο REX . Στη συζήτηση αναδείχθηκε το έργο του σπουδαίου Καλαματιανού ποιητή Γιάννη Τζανετάκη. Οι καλεσμένες ανέλυσαν τη βαθιά σχέση του ποιητή με την πόλη της Καλαμάτας και τη νοσταλγική εικονοποιία της Αριστομένους, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη λόγο και μουσική . Η εκπομπή φώτισε την προσπάθεια της Ένωσης να κρατήσει ζωντανή την πνευματική φλόγα της Μεσσηνίας μέσα από το έργο των δικών της δημιουργών.

