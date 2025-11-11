Τα ονομαστήριά του θα εορτάσει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., θα τελεστεί πολυαρχιερατικός Εσπερινός, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.
Τη Πέμπτη 13 Νοεμβρίου και ώρα 7,45 π.μ., ο Σεβασμιώτατος, θα χοροστατήσει κατά τον Όρθρο και θα προστεί της πολυαρχιερατικής θείας Λειτουργίας στον ως άνω Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού, μετά το πέρας της οποίας θα επιδόσει τις υποτροφίες του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, στους δικαιούχους απόρους μεσσήνιους φοιτητές.
Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου θα δεχθεί τις ευχές αρχών, κλήρου καί λαού έως τίς 1 μ.μ. Ο Σεβασμιώτατος θα δεχθεί επίσης ευχές από τις 6 έως τις 8 μ.μ.