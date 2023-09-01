Τα ονόματα των υποψηφίων του συνδυασμού «Δίπλα στο Δημότη» του Παναγιώτη Καρβέλα

Ο συνδυασμός «Δίπλα στο Δημότη», με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καρβέλα, ανακοινώνει τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού και διεκδικούν την ψήφο των πολιτών του Δήμου Πύλου-Νέστορος, ως δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο, που διατηρεί τον κεντρικό κορμό των στελεχών του.
«Τα διακόσια δεκαεπτά (217) πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, αποτελούν “πολύτιμοι συνεργάτες” οι οποίοι θα βοηθήσουν για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για έναν Δήμο Πύλου-Νέστορος Πρότυπο! Πολίτες από όλες τις περιοχές του Δήμου μας, διαφορετικών γενιών και ηλικιών, επαγγελμάτων και ενδιαφερόντων και κυρίως άνθρωποι ενεργοί που εκφράζουν την Κοινωνία των Πολιτών μας.
Παρουσιάζουμε ένα ψηφοδέλτιο που εκφράζει και αντιπροσωπεύει το σύνολο των δημοτών μας. Με νέα πρόσωπα, δίπλα και μαζί με τα παλαιότερα στελέχη του συνδυασμού μας που εργάστηκαν σκληρά και έφεραν αποτελέσματα.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι με εργατικότητα, μαχητικότητα, εντιμότητα και πάντα Δίπλα στους Δημότες θα πετύχουμε το στόχο μας, που είναι ένας Δήμος Πρότυπο με πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των Δημοτών μας.», δήλωσε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δίπλα στο Δημότη», Παναγιώτης Καρβέλας.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ”
Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΥΛΟΥ
|1
|ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
|ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΚΑΝΑΚΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|4
|ΚΟΥΡΕΤΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΛΥΓΚΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|7
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|8
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|9
|ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|10
|ΣΑΡΔΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΟΥ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|11
|ΣΚΟΚΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΜΗΤΡΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|12
|ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|1
|ΣΤΡΙΚΟΣ
|ΑΓΓΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΚΛΑΙΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΚΑΛΥΒΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΚΛΑΙΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΚΑΝΑΒΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
|ΙΚΛΑΙΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΚΛΑΙΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΓΑΛΛΟΥ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΔΟΥΒΡΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΖΟΜΠΟΛΑ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΠΙΡΠΑΡΑ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΛΕΚΚΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΡΑΛΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΤΖΟΥΝΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΗΛΙΑΣ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΚΥΝΗΓΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΥΝΗΓΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΤΣΑΚΩΝΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΛΕΒΕΝΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΠΠΟΥΛΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΠΠΟΥΛΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΚΟΥΡΕΤΑΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΗΔΑΣΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΥΛΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΑΡΒΑΝΙΤΗ
|ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|22
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|23
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|24
|ΚΑΛΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|26
|ΚΟΚΚΟΡΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|27
|ΚΩΣΤΑΚΟΥ
|ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΜΑΘΑΙΟΥΛΑΚΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|29
|ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|30
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|31
|ΣΑΡΡΗΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|32
|ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|33
|ΠΑΣΣΩΜΕΝΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|34
|ΤΣΕΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|35
|ΤΣΕΡΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|1
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΑΔΡΑΚΤΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|4
|ΒΟΡΓΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΓΑΙΤΑΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΛΑΣΙΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|7
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|8
|ΚΑΛΥΒΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|9
|ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|10
|ΜΑΡΟΥΛΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|11
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|12
|ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|13
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|1
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΗ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΚΟΣΜΑΣ
|ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΣΥΡΝΟΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΕΤΑΞΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΠΑΝΑΓΑΚΗ
|ΔΙΟΝΥΣΙΑ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΤΣΟΡΩΝΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΥΡΣΙΝΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΜΑΘΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΦΛΕΣΙΑΔΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΖΑΙΜΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|22
|ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|23
|ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΔΑΜΙΑΝΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|24
|ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|26
|ΣΙΓΑΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|27
|ΤΣΟΠΕΛΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΤΣΟΡΩΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΩΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΥΛΟΥ
|1
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|4
|ΖΑΦΕΙΡΗ
|ΟΥΡΑΝΙΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΛΕΜΠΕΣΗ
|ΣΩΤΗΡΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|7
|ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|8
|ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|9
|ΣΙΟΥΜΠΟΥΛΗ
|ΙΛΙΑΝΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|10
|ΣΙΨΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|11
|ΤΣΩΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|1
|ΣΑΛΑΝΤΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΤΣΩΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΛΥΜΠΕΡΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΜΑΡΑΝΤΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΣΙΨΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΤΕΡΖΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΟΥΝΑΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΓΑΛΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΝΤΟΚΟΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΤΣΟΚΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΑΠΛΑΝΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΧΑΙΚΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΜΠΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
|ΜΥΡΤΩ ΘΕΩΝΗ ΚΛΑΙΡ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΣΙΔΕΡΗΣ
|ΑΣΗΜΑΚΗΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΣΤΑΜΑΤΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΡΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΣΑΡΔΕΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΥΑΜΕΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ
|ΑΔΑΜ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΦΑΛΑΝΘΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|22
|ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|23
|ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|24
|ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΚΟΝΑΧΟΥ
|ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|26
|ΜΑΘΑΙΟΥΛΑΚΗ
|ΦΩΤΟΥΛΑ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|27
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ)
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|29
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|30
|ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|31
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|32
|ΝΤΟΥΝΙΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|33
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|34
|ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΥΛΟΥ
|1
|ΛΙΓΓΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΡΟΜΠΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|4
|ΡΟΥΣΣΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΣΑΚΚΟΥΛΑ
|ΑΝΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΤΣΩΝΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|7
|ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|1
|ΓΑΛΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΚΟΤΣΙΡΗΣ
|ΑΔΑΜ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΜΑΥΡΟΥΛΗ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΤΟΜΑΡΑΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑΔΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΝΑΣΣΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΣΑΡΔΕΛΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΤΣΑΦΑΡΑ
|ΖΩΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΦΟΙΝΙΚΗΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΛΥΓΚΡΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΠΑΙΒΑΝΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΤΣΩΝΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΟΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΥΛΟΥ
|1
|ΔΑΡΣΑΚΛΗ
|ΛΕΥΚΟΘΕΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΚΑΛΥΒΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΚΑΛΥΒΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|4
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|5
|ΛΥΓΚΡΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|6
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|7
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|1
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΚΑΝΑΚΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΤΖΙΦΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΟΥΚΚΟΥΝΑΡΑΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΡΟΥΜΑΝΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΤΣΟΠΕΛΑ
|ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΣΤΑΣΙΝΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|18
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|19
|ΚΑΡΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|20
|ΚΑΡΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|21
|ΚΑΡΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|22
|ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|23
|ΞΥΔΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|24
|ΞΥΔΙΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|25
|ΡΟΥΜΠΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|26
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|27
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|28
|ΚΑΛΥΒΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|29
|ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|30
|ΚΟΤΣΙΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|31
|ΠΑΓΑΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|32
|ΡΑΔΙΩΤΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|33
|ΣΑΡΡΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δ.Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
|Α/Α
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
|ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΥΛΟΥ
|1
|ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|2
|ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|3
|ΚΑΥΚΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
|1
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|2
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|3
|ΚΑΛΛΙΤΣΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|4
|ΛΑΖΑΡΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|5
|ΛΑΜΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|6
|ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ
|ΦΩΤΟΥΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|7
|ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|8
|ΨΩΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|9
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|10
|ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|11
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΗΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|12
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|13
|ΒΑΓΓΑΛΗ
|ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|ΔΗΜΟΣ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|14
|ΒΑΓΓΑΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|15
|ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|16
|ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
|17
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
|ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ